Мурманск, , 14:41 — REGNUM Погибшая после схода лавины девочка провела под снежным завалом более двух часов, пишет «Мурманский Вестник».

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал недостаток кислорода.

«Подъехавшие на снегоходах спасатели подключились к реанимационным мероприятиям в полевых условиях, которые и проводили всю ночь, до того момента, как к месту смогли подобраться медики», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло вчера днем, 22 марта. В результате схода лавины под снегом оказались трое детей, двое из них смогли выбраться. Дети до сих пор находятся в горах — эвакуацию осложняют погодные условия.