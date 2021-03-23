Берлин, , 14:44 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил официальные снимки своего первого полностью электрического фургона eCitan 2022 модельного года. Сники распространила пресс-служба автопроизводителя.

Полностью электрический фургон eCitan 2022 модельного года Пресс-служба Mercedes-Benz

Официальная премьера машины состоится во второй половине нынешнего года. Несмотря на то, что снимки новинки сделаны официальными представителями компании, тем не менее автомобиль на них скрыт камуфляжной плёнкой. Она не позволяет рассмотреть детали будущего электромобиля.

Ожидается, что в ближайшее время автопроизводитель рассекретит ряд подробностей о eCitan. Возможно, что появятся снимки автомобиля без камуфляжа.

Ранее главный операционный директор Mercedes-Benz Маркус Шафер сообщил, что специалисты компании будут разрабатывать электрифицированный C-Class нового поколения на базе новой платформы MMA для электрокаров.

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