Берлин, 23 марта, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил официальные снимки своего первого полностью электрического фургона eCitan 2022 модельного года. Снимки распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Mercedes-Benz Полностью электрический фургон eCitan 2022 модельного года

Официальная премьера машины состоится во второй половине нынешнего года. Несмотря на то, что снимки новинки сделаны официальными представителями компании, автомобиль на них скрыт камуфляжной плёнкой. Она не позволяет рассмотреть детали будущего электромобиля.

Ожидается, что в ближайшее время автопроизводитель рассекретит ряд подробностей о eCitan. Возможно, что появятся снимки автомобиля без камуфляжа.

Ранее главный операционный директор Mercedes-Benz Маркус Шафер сообщил, что специалисты компании будут разрабатывать электрифицированный C-Class нового поколения на базе новой платформы MMA для электрокаров.

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