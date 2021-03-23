Москва, , 14:40 — REGNUM В настоящее время инфляция в РФ не выглядит пугающе большой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз банка Goldman Sachs, эксперты которого считают, что к июлю 2021 года ключевая ставка Банка России доберется до 5,25%.

Центральный банк РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

«Вопрос о необходимости повышения ставки спорный, — констатировал Ковригин. — Инфляция сейчас не является каким-то пугающим явлением, 5−6% в год — это нормально для экономики и для производства. Надо ли в этом случае сдерживать инфляцию, при этом нанося удар по экономическому росту? Многие эксперты говорят, что повышение ставки на пару процентов нанесёт серьёзный ущерб экономическому росту. Возможный рост ставки до 5,25% повысит проценты по кредитам, в том числе и на развитие промышленности. Каждый процент для бизнеса — существенный. Повысятся проценты по вкладам».

Это, как полагает Ковригин, приведёт к сдерживанию внутреннего спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин сказал, что политика ЦБ РФ становится все менее предсказуемой.

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