Петрозаводск, , 14:51 — REGNUM Пять северных районов и город Костомукша — что составляет 38% территории Республики Карелия — включены в Арктическую зону России, сообщил 23 марта глава региона Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас есть конкуренция между территориями особого социально-экономического развития, у нас таких территорий в Арктике две— Костомукша и Надвоицы», — уточнил он.

Также Парфенчиков указал, что Карелия занимает второе место по числу резидентов Арктической зоны в федеральном рейтинге. Порядка десяти небольших предприятий получили статус резидента с планируемым объемом инвестиций более 98 млрд рублей. На очереди еще около 20 предприятий, готовых войти в Арктическую зону — это и иностранные инвесторы, и компании малого бизнеса из других регионов.

«В частности, два крупных предприятия республики — Сегежский ЦБК и Костомукшский ГОК — становятся резидентами Арктической зоны», — пояснил глава Карелии.