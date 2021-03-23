Донецк, , 14:42 — REGNUM Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ, причастного к убийству мирного жителя посёлка Александровка. Об этом сообщила 23 марта пресс-служба ведомства.

«Следственным управлением генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима М., а также подчинённых ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта…» — сказано в сообщении.

В генпрокуратуре ДНР напомнили, что в результате обстрела населённого пункта из снайперского оружия, был убит местный житель 1950 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате миномётного обстрела окраин Донецка боевиками ВСУ погибли двое защитников Донбасса.

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