Донецк, 23 марта 2021, 14:42 — REGNUM Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ, причастного к убийству мирного жителя посёлка Александровка. Об этом сообщила 23 марта пресс-служба ведомства.
В генпрокуратуре ДНР напомнили, что в результате обстрела населённого пункта из снайперского оружия, был убит местный житель 1950 года рождения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате миномётного обстрела окраин Донецка боевиками ВСУ погибли двое защитников Донбасса.
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