Нур-Султан, , 14:38 — REGNUM На двух участках автотрассы в Акмолинской области Казахстана закрыли движение из-за снегопада и метели, сообщили в региональном департамента по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня, 23 марта, в Нур-Султане и Акмолинской области наблюдается снегопад и гололед, порывы ветра достигают 15−20 метров в секунду. Температура воздуха днем составляет 0−2 градусом ниже ноля, ночью — 6−8.

Ранее в администрации Нур-Султана сообщили, что в уборке снега в городе задействовано 960 единиц техники и более 1,7 тыс. дорожных рабочих.

Из-за непогоды в Акмолинской области закрыта автодорога от Нур-Султана до границы Карагандинской области.