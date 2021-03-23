Москва, 23 марта 2021, 14:38 — REGNUM Несмотря на то, что коронавирус немного отступил, число пациентов на лечении остаётся высоким. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
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«Коронавирусная инфекция немного отступила, но, тем не менее, количество пациентов, которые находятся на лечении, остается высоким», — сказал Мурашко.
По его словам, в России около 380 тысяч пациентов лечатся от COVID-19, из них 130 тысяч находятся в стационарах.