Рим, , 14:36 — REGNUM Российская сторона надеется на скорое завершение последовательной экспертизы вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) без политизации и излишней бюрократии. Об этом посол России в Италии Сергей Разов заявил 23 марта на международной онлайн-конференции о распространении вакцины «Спутник V».

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«Мы надеемся на скорейшее завершение процедуры последовательной экспертизы в EMA без политизации и излишней бюрократии», — отметил Разов.

Посол сообщил, что Россия готова и поставлять вакцину в Италию, и организовать здесь её производство, и развивать сотрудничество в сфере совместных исследований. При этом Москва «никому ничего не навязывает».

Посольство, добавил Разов, получает множество обращений от регионов, компаний и частных лиц, касающихся закупки и производства российской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала марта антикоронавирусная вакцина «Спутник V» проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам.