Минск, , 14:35 — REGNUM Сборка реактора на втором энергетическом блоке Белорусской АЭС завершена. Об этом 23 марта сообщается на сайте российской государственной компании Росатом.

«Специалисты завершили сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС. Процесс сборки включал установку внутрикорпусных элементов, загрузку в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС), установку блока защитных труб и верхнего блока — крышки реактора», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в течение ближайших дней специалисты начнут заполнять первый контур реактора химически обессоленной водой и, после получения соответствующих разрешений, приступят к этапу основных гидравлических испытаний, которые предшествуют физическому пуску энергоблока.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта стало известно, что Украина и Литва намерены координировать политику в области энергетики, и особенно действия в отношении атомной электростанции в Белоруссии.