Пенза, , 14:52 — REGNUM В Пензе возбудили уголовное дело после смерти мужчины во время работ по демонтажу здания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

19 марта на улице Попова в Пензе проводили демонтаж здания. Работы велись одним из обществ с ограниченной ответственностью. Мужчина 1982 года рождения принимал участие в демонтаже, хотя не являлся работником данной организации. В ходе работ произошло обрушение бетонной стены. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ. Расследование уголовного дела по факту причинения по неосторожности смерти мужчине вследствие нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ) продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 декабря 2020 года слесарь механосборочных работ одной из организаций, расположенной на проспекте Победы в Пензе, выполнял опрессовку изделия. Во время проведения работ крышка изделия сорвалась и мужчина получил травмы туловища, несовместимые с жизнью. Рабочий скончался на месте происшествия.

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