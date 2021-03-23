Магнитогорск, Челябинская область, , 14:32 — REGNUM В Челябинской области бывший сотрудник одной из колоний стал фигурантом уголовного дела о получении взяток. Ему уже предъявили обвинение, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, этот гражданин работал в колонии №18. Осенью 2020 года он получил от представителей осуждённых более 33 тыс. рублей за передачу 11 мобильных телефонов и 20 сим-карт.

Расследование уголовного дела уже подходит к концу. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ.