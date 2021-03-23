Москва, , 14:32 — REGNUM Создание «потолка» цен на бензин может стабилизировать их лишь в краткосрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Артемий Шамшуков.

«Такие меры могут быть оправданы в крайних случаях, когда рыночные меры уже не эффективны. Однако такое вмешательство государства продолжается уже несколько месяцев.

Продление новых мер по фиксированию цен на некоторые продовольственные товары (например, на подсолнечное масло до октября 2021 года) не должно больше пролонгироваться по истечении этого срока, иначе стране придется столкнуться с долгосрочными последствиями.

Основная опасность применения таких мер — искажение спроса и предложения в экономике. Как итог производитель может просто не знать, какое количество товара ему выгоднее всего выпускать.

И, конечно, такие меры бьют по маржинальности бизнеса компаний потребительского сектора», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС, Минсельхоз и Минпромторг планируют продлить соглашения по сдерживанию в России цен на сахар и подсолнечное масло.

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