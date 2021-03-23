Москва, , 14:31 — REGNUM Московский аэропорт «Домодедово» начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает 23 марта оперативный штаб Москвы.

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Отмечается, что воздушная гавань стала первым в России аэропортом, выдающим международные сертификаты о сделанных прививках от COVID-19. Их выдают пассажирам, которые вакцинировались и имеют сертификат на русском языке.

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Сертификат международного образца необходим пассажирам для выезда за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Таджикистана организовал 3 тыс. пунктов для проведения вакцинации населения против коронавируса.

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