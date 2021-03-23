Тбилиси, , 14:39 — REGNUM В Грузии у медсестры, которая прошла первый этап вакцинации препаратом AstraZeneca, выявили коронавирус. Об этом 23 марта сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По информации журналистов, женщине вкололи вакцину 18 марта, после того, как её тестирование на коронавирус показало отрицательный результат. 20 марта у медсестры выявили SARS-CoV-2. Её поместили в Тбилисскую инфекционную больницу.

«Пациентка доставлена в инфекционную больницу из региона. Она была вакцинирована. Её состояние сегодня удовлетворительное, лёгкое. Анализы в пределах нормы», — рассказали журналистам в столичной больнице.

Сообщается, что в день госпитализации у медсестры была повышенная температура, но теперь она в норме.

Напомним в Грузии зафиксирован случай смерти медсестры после вакцинации препаратом AstraZeneca. По предварительной версии, у неё была острая аллергическая реакция.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия может избежать третьей волны пандемии – врач