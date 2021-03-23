Новосибирск, , 14:30 — REGNUM Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует разработать вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в виде капель для носа. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

"Сейчас мы ожидаем дальнейшего совершенствования и расширения производства, и совершенствования самой вакцины, в частности, так же, как наши коллеги из института Гамалеи, мы готовимся к разработке интраназальной формы», — цитируют «Вести Новосибирск» Рыжикова.

Уточним, что Александр Рыжиков — один из создателей вакцины.