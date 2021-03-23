Москва, , 14:29 — REGNUM Политика Центрального банка стала менее предсказуемой после весьма неожиданного повышения ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз банка Goldman Sachs, согласно которому в июле 2021 года ключевая ставка ЦБ РФ достигнет 5,25%.

«Ранее Набиуллина уже заявляла о том, что политика «дешёвых денег» будет постепенно свёртываться. Однако большинство экспертов ожидали, что ставка в первый год после жёстких запретов будет оставлена на том же уровне, чтобы поддержать производителя, — сказал Ковригин. — Вероятность дальнейшего повышения ставки будет зависеть только от приоритетов Центрального банка — или сдерживание инфляции, или стимулирование экономического роста. Пока мы видим, что регулятор больше склоняется к первому варианту».

Поэтому, как полагает эксперт, вероятность дальнейшего повышения ставки высока.

«Тем более, глава ЦБ говорила о том, что в ближайшие годы ставка вернётся к «нейтральному» диапазону, коим, по её мнению, является как раз коридор в 5−6%», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, повышение ставки ЦБ РФ многие сочли сюрпризом.

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