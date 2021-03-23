Киев, , 14:34 — REGNUM Вакцинация на Украине очевидно идёт «черепашьими темпами», и если страна хочет вернуться к нормальной жизни, тогда нужно наладить производство вакцины самостоятельно, заявил 23 марта политический эксперт Алексей Калиниченко, комментируя текущую ситуацию.

Политолог заявил, что поскольку зарубежные страны никак не помогают Украине решить проблему с вакциной, единственный вариант действий — это самостоятельно производить российский «Спутник V», как предлагает оппозиция, в частности глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Калиниченко привёл статистику, согласно которой вакцинацию должны были начать 15 февраля, в итоге начали 24 февраля, за целый месяц одну дозу вакцины получили 108 тыс. человек и лишь один человек на всю Украину получил две дозы препарата. Также он напомнил, что сам министр здравоохранения Максим Степанов признал, что 60% медиков, включая и тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, отказываются прививаться индийским препаратом.

«Если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы. А надеяться на свои силы — это производить вакцину Biontech/Pfizer или AstraZeneca самостоятельно. Если «стратегические партнеры» не дают, тогда производить «Спутник V» — это единственный вариант. Медведчук договорился и о передаче лицензии, и о трансфере технологии, и о поставках сырья. Если бы власть думала о людях, то могли бы еще в декабре запуститься», — заметил эксперт.

Калиниченко заявил что, если Украина запустит производство своей вакцины согласно плану Медведчука, то всего за месяц сможет своими силами вакцинировать первую очередь записанных на вакцинацию 367 тысяч человек — медики, военные и другие люди, которые должны быть привиты в первую очередь.

В завершение эксперт заявил, что если Украина будет производить свою вакцину, то сможет контролировать темпы вакцинации от коронавируса, а не зависеть от поставок фармакологического «отстоя» из других стран.

«Самое главное, что производство своей вакцины — это возможность контролировать темпы и сроки вакцинации. Кому там непонятно, что «зеленые» будут нас бесконечно кормить «завтраками» и под предлогом вакцинации завозить в Украину фармакологический «отстой»?» — заключил Алексей Калиниченко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине был обнародован соцопрос, согласно которому вакцина «Спутник V», против которой усиленно агитируют действующие власти, находится в лидерах по доверию у граждан Украины, на третьем месте соответствующего рейтинга с показателем 9%.

Также эксперты обсуждают принятый Верховной радой закон, освобождающий производителей вакцин от коронавируса от ответственности, заявляя, что этот документ угрожает превратить страну в склад для «фармакологического шлака».