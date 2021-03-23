Калуга, , 14:35 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 70 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 марта. Днём ранее, 22 марта, в регионе был зарегистрирован 71 случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 838 человек, 1953 человека находится на лечении, 29 604 человека выздоровели, 281 человек умер. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (416), в Обнинске (150), Боровском (120) и Малоярославецком (116) районах.

В настоящее время в больницах на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 6 человек, на неинвазивной ИВЛ — 23, на кислородной поддержке — 506. Охват тестированием составляет 221,6 на 100 тысяч населения. С начала пандемии обследовано свыше 526 тысяч человек.

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