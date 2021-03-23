Москва, , 14:25 — REGNUM Ивица Олич назначен главным тренером ЦСКА, чтобы помочь команде исправить турнирную ситуацию в премьер-лиге и продолжить развитие команды. Об этом 23 марта заявил президент клуба Евгений Гинер.

«Рад приветствовать Ивицу Олича. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды», — сказал Гинер.

Он добавил, что руководство клуба взвесило все риски и понимает, что у Олича нет опыта самостоятельной работы. Поэтому в клубе окажут ему полную поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ивица Олич назначен главным тренером ЦСКА. До этого он работал ассистентом наставника сборной Хорватии Златко Далича.

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