Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов в среду, 24 марта, представит в Законодательном собрании Северной столицы доклад о своей деятельности и о соблюдении прав и свобод граждан в Петербурге в 2020 году. Накануне этого события Шишлова принял губернатор Петербурга.

«Первые экземпляры доклада омбудсмен сегодня передал главе города Александру Беглову и председателю Законодательного Собрания Вячеславу Макарову», — сообщили 23 марта в пресс-службе Шишлова.

Как сообщили 23 марта в пресс-службе Смольного, губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с Александром Шишловым в преддверие его выступления с докладом в Заксобрании. В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества исполнительный власти и правозащитника в период пандемии.

«Губернатор отметил, что аппарат Уполномоченного по правам человека тесно взаимодействовал с комитетами городского правительства в решении медицинских и социальных вопросов, — заявили в Смольном. — Александр Беглов выразил уверенность, что сотрудничество правительства города и аппарата Уполномоченного по правам человека будет продолжено в интересах петербуржцев».

Напомним, в период пандемии аппарат омбудсмена помогал медикам получить положенные по закону выплаты за работу с ковид-пациентами. Александр Шишлов, чьи полномочия заканчиваются в 2022 году, критиковал власти города за то, что петербуржцы испытывали трудности в получении экстренной медицинской помощи, не связанной с коронавирусом, из-за введенных ограничений в первую волну эпидемии.

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