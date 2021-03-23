Мурманск, , 14:23 — REGNUM Эвакуацию детской туристической группы, попавшей под сход снежной массы в Хибинах, осложняют погодные условия. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

«Ухудшающаяся погода затрудняет эвакуацию пострадавшей туристической группы из района горы Маннепахк», — заявили в ведомстве.

По данным синоптиков, в районе Мончегорска сейчас наблюдается сильный ветер в порывах 16−20 м/с, снег, температура воздуха — 4 градуса. Погодные условия в ближайшее время не изменятся — днем 23 марта и ночью 24 марта ожидается ветер юго-западный в порывах 15−20 м/с, днём 24 марта ветер юго-западный, западный 9−14 м/с, со второй половины дня — усиление ветра в порывах до 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 22 марта, в Хибинах под сход лавины попала тургруппа из Санкт-Петербурга. Под снегом оказались три ребенка, включая девочку 2008 года рождения. Спасти ее не удалось.