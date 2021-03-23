Москва, , 14:27 — REGNUM По итогам февраля 2021 года российские автолюбители купили в кредит 111,5 тыс. новых легковых машин. Об этом 23 марта сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, уровень автокредитования в России с февраля 2020 по февраль 2021 год увеличился на 1,3%.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом месяце количество купленных в кредит машин (новых и подержанных) составило 72,6 тыс. экземпляров, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Также по информации НБКИ, в феврале текущего года больше всего автокредитов было выдано в Москве — около 6 тыс. единиц. На втором месте находится Санкт-Петербург — 4,6 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкает Подмосковье с результатом 4,4 тыс. выданных кредитов.

Напомним, в 2020 году заёмщики в России остановили платежи по автокредитам на общую сумму 10,3 млрд рублей. При этом объём просроченной задолженности в прошлом году в стране вырос на 22,6% по сравнению с 2019 годом.

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