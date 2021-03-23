Москва, , 14:21 — REGNUM Центральный банк Российской Федерации до 2025 года обновит дизайн банкнот шести номиналов, следует из сообщения регулятора.

«Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей», — говорится в сообщении.

В оформлении модернизированных банкнот будет использоваться тематика федеральных округов РФ, это даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения, уточнили в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Гознака РФ Аркадий Трачук заявил, на сегодняшний день в России нет необходимости выпускать банкноты номиналом больше 5000 рублей.

В марте Центробанк РФ объявил о выпуске памятных монет «800-летие со дня рождения князя Александра Невского» номиналом 3 рубля (тираж — три тыс. штук) и 100 рублей тираж — одна тыс. штук).

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