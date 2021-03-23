Минск, , 14:33 — REGNUM Несмотря на то, что независимость стоит дорого, президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым большим сторонником суверенитета республики. Он заявил об этом 23 марта на встрече с работниками Минского производственного кожевенного объединения, его слова приводит агентства БелТА.

«Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу», — сказал он.

Также Лукашенко подчеркнул, что он является сторонником независимости Белоруссии потому, что сам вместе с жителями республики строил независимое государство, являясь первым президентом страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб заявил, что сотрудники милиции Минска располагают данными о том, что в сети интернет появились призывы к гражданам Белоруссии к участию в несанкционированных акциях 25 марта, на которых ожидается инициирование столкновений с милицией.