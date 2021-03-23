Лондон, 23 марта, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Предполагается, что в 2020 года импорт нефтепродуктов в КНДР в четыре раза превысил установленную Советом Безопасности ООН квоту. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Королевского института объединённых служб (RUSI) и Центра передовых оборонных исследований (C4ADS).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно опубликованным данным, в прошлом году Северная Корея контрабандой импортировала от 614 тыс. до 1,1 млн баррелей нефтепродуктов. Общий показатель импорта нефтепродуктов (контрабанда + официальные данные, опубликованные на официальном сайте Совета Безопасности ООН) оценивается в 2,33 млн баррелей, что в четыре раза превышает установленную квоту.

Напомним, что согласно резолюции СБ ООН, экспорт нефтепродуктов в КНДР допускается объемом до 500 тыс. баррелей.

Ранее журналисты The New York Times сообщали, что большая часть нефтепродуктов была поставлена китайской компанией, базирующейся в Сингапуре. Такие выводы основаны на шестимесячной слежке команды NYT за нефтяными танкерами.