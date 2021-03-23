Москва, , 14:18 — REGNUM Кибератаки хакеров на сайты российских банков в 2020 году практически не имели успеха. Но мошенники переключили внимание на простых граждан — клиентов банков, сообщается на сайте Центробанка России.

Основные каналы хакерских атак — мобильный телефон и интернет. В 2020 году регулятор заблокировал 26,4 тыс. номеров телефонов, с которых мошенники звонили клиентам банков. Это почти в два раза (на 86%) больше, чем в 2019 году.

Также в два раза выросло число поддельных сайтов банков. В 2020 году заблокировано 1034 вредоносных сайтов (в 20 129 году — 561). Регулятор предупреждает граждан быть внимательнее, используя мобильные приложения банков.

Как сообщало ИА REGNUM, появился новый вид мошенничества, которое совершается от лица Центробанка РФ и рассчитано на передачу данных с банковской карты на вредоносный сайт.

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