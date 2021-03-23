Душанбе, , 14:16 — REGNUM Минздрав Таджикистана организовал 3 тыс. пунктов для проведения вакцинации населения против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения и социальной защиты республики Джамолиддин Абдуллозода.

По его словам, первый этап вакцинации пройдет только в Душанбе. На последующих этапах планируется охватить и население республики. Однако сроки их проведения пока неизвестны, сказа министр.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по вакцинации населения против коронавируса в Таджикистане началась 22 марта. Первыми прививку поставили Джамолиддин Абдуллозода, его заместитель Самариддин Ализода и представитель UNICEF в республике Осама Маккави Когали.

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