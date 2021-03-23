Москва, 23 марта, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Роскосмосе в 2020 году Счётная палата РФ выявила нарушений более чем на 30 млрд рублей. Об этом 23 марта заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Роскосмос

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд рублей за прошлый год», — заявил Кудрин.

Нарушения различны по характеру: от связанных с бухгалтерским учётом до нецелевого использования средств и нарушения нормативов финансирования «во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств», отметил он.