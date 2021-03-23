Белград, , 14:24 — REGNUM Путь Сербии заключается в продолжении сотрудничества с РФ. Об этом сербский президент Александр Вучич заявил 23 марта.

«Сербия сотрудничает с Россией по многим направлениям и продолжит это сотрудничество. Это будет путь Сербии», — приводит слова Вучича ТАСС.

Он добавил, что при этом Сербия продолжит защищать суверенитет и бороться за свои интересы. Такова свободолюбивая традиция этой страны.

Напомним, курс Сербии во внешней политике — вступление в Евросоюз, сохранение дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развитие связей с США. Белград не намерен присоединяться с НАТО и другим военным блокам и сохранить военный нейтралитет.

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