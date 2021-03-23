Москва, , 14:12 — REGNUM Пять бассейнов нового павильона «Ластоногие» Московского зоопарка находятся в высокой степени готовности, сообщил 23 марта глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, устройство перекрытия технического этажа павильона завершено, идёт сооружение бассейнов.

«Все пять бассейнов находятся в высокой степени готовности», — цитирует Загрутдинова портал Стройкомплекса Москвы.

Комплекс позволяет создать среду для содержания холодноводных морских млекопитающих. В «Ластоногих» предусмотрены помещения для белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей.