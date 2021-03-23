Октябрьский район, , 14:13 — REGNUM 130 голов овец и ягнят похитили двое 16-летних школьников у своего родственника на одном из хуторов Октябрьского района Волгоградской области. Животных перегнали в загон к другой родственнице, сообщили ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина обратился в полицию 21 марта — ночью с территории его домовладения исчезли 82 овцы и 48 ягнят. Оперативники установили, что к краже животных причастны двое 16-летних подростков, жители местных хуторов, имеющие родственные связи с потерпевшим. Девятиклассники сознались в преступлении, они знали, что загон не охраняется и беспрепятственно перевели весь скот в другой хутор за пять километров, где оставили стадо во дворе другой родственницы.

Подростки успели продать в соседний район почти 100 голов, выручив за них 128 тысяч рублей.

Похищенный скот вернули владельцу, в том числе проданных животных, за исключением трёх, погибших в ночь кражи. Возбуждено уголовное дело.