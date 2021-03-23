Минск, , 14:11 — REGNUM «Я приеду через год, и не дай бог, эта песня сохранится», — заявил 23 марта Александр Лукашенко в ходе посещения госпредприятия «Минское производственное кожевенное объединение» в Гатово (Минская область).

Лукашенко констатировал невыполнение своих поручений и провал модернизации госпредприятия, которому из бюджета будет оказана дополнительная бюджетная поддержка на $6 млн. Политик подчеркнул: «Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Переработка кожевенного сырья — это стратегическая отрасль нашей страны».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко также заявил, что принимает решения исходя из двух интересов — благосостояния граждан и построения сильного государства. В частности, он сказал: «Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет «золотого дна», нет ничего — все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе — государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы».

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