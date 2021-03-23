Киев, , 14:17 — REGNUM За последние два года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложил в Украину 2 млрд евро. Об этом заявила глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо 22 марта в интервью информационному агентству УНИАН.

Она отметила, что Украина входит в тройку стран, куда ЕБРР вкладывает наибольшее количество денег.

«Только за прошедшие два года ЕБРР предоставил украинской экономике два миллиарда евро», — сказала глава банка.

Чиновник отметила, что деньги предоставляются Украине для содействия её стабилизации и здорового устойчивого роста.

Напомним, ранее стало известно, что Одиль Рено-Бассо посетит Украину, встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и представителями деловых кругов Украины.

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