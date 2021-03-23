Москва, , 14:10 — REGNUM Законопроект, обязывающий полицию предоставлять избирательной комиссии дополнительные данные о кандидатах, а также властям — сведения об организаторах митингов, Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Полиция будет обязана предоставлять избирательной комиссии сведения в отношении лиц, выдвинутых кандидатами на выборах, об имевшихся или имеющихся у них судимостях (о фактах их осуждения) с указанием категории преступления, о дате снятия или погашения судимости, о привлечении их к административной ответственности за совершение административных правонарушений за пропаганду нацистской атрибутики и производство и распространение экстремистских материалов, а в отношении лиц, назначаемых членами избирательных комиссий, об осуждении или ином факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой или непогашенной судимости, о привлечении их к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.

Сейчас на полицию возложена обязанность предоставлять по запросам избирательных комиссий сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости у лиц, являющихся кандидатами на должность президента РФ, кандидатами в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, кандидатами на выборные должности местного самоуправления).

Полиция также будет обязана предоставлять в случаях, предусмотренных федеральным законом, по межведомственным запросам органов государственной власти или органов местного самоуправления содержащуюся в банках данных о гражданах, формирование и ведение которых осуществляется полицией, информацию, которая необходима для составления списков кандидатов в присяжные заседатели либо для предоставления государственной или муниципальной услуг.

Сейчас полиция это делает только в случае если для предоставления государственной или муниципальной услуги предусмотрено предоставление таких сведений или документа, содержащего такие сведения.

Поправками также прописывается, что информация о лицах, осужденных за совершение преступления, а также о лицах, совершивших административное правонарушение, предоставляется полицией по запросам органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и их должностных лиц в отношении лиц, которые в соответствии с законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях являются организаторами публичного мероприятия.

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