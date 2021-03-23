Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту публичных заявлений бывшего сотрудника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Иване Гулиашвили о том, что он якобы участвовал в слежке за политиками и общественными деятелями. Об этом 23 марта сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В генеральной прокуратуре Грузии на основании публично распространенной информации 22 марта 2021 года начато расследование по фактам возможного нарушения тайны частной коммуникации с использованием служебного положения и возможного превышения служебных полномочий отдельными публичными служащими», — сообщили журналистам в ведомстве.

Накануне на телеканале «Мтавари архи» было опубликовано интервью с Гулиашвили. Он рассказал, что якобы по поручению руководства установил скрытую видеокамеру в доме основательницы оппозиционного движения «За народ» Анны Долидзе. Также бывший сотрудник СГБ заявил, что для слежки за бывшим шейхом Управления мусульман Грузии Вагифом Акперовым установил ему на компьютер вирус, а совладельцу «Мтавари архи» Георгию Руруа — GPS-маячок.

Гулиашвили также рассказал, что устанавливал оборудование для наблюдения в домах других политиков, но не знает, каких именно.

Кроме того, бывший сотрудник СГБ заявил, что якобы по поручению замминистра МВД Грузии Кахи Сабанадзе уничтожил видеозаписи разгона протестующих, которые в июне 2019 года пытались захватить здание парламента, а также повредил звуковую систему и монитор, которые протестующие использовали во время митинга.

Сабанадзе после публикации интервью подал в отставку.

«Хочу откликнуться на сюжеты, которые появились в последнее время в медиа, и подчеркнуть, что все эти годы я служил государству и защищал закон», — написал Сабанадзе на своей странице в соцсети Facebook.

Он также заявил, что обнародованную информацию нужно проверить в результате полноценного расследования.