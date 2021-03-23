Пенза, , 14:16 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 23 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 60,40%. За сутки инфекцию выявили у 108 человек, 19 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей от двух до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Лидирует по числу зарегистрированных случаев инфицирования за сутки Пенза — 30 человек. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 7240 жителей, сняли с коронавирусного учета 96 209 человек. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 780 тыс. пензенцев, осуществили свыше 831,4 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области число инфицированных, по информации на 23 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 41 189 человек. Выздоровели всего 37 638 пациентов, или 91,4% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 172 человека. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 502 пациента, четверо — за сутки.

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