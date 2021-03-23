Нальчик, , 14:08 — REGNUM В Кабардино-Балкарии планируется наладить производство многофункциональных рентгеновских комплексов. Их будут собирать на заводе «Севкаврентген-Д» уже в 2021 году, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В настоящее время ведутся клинические испытания, в которых участвуют ученые Южного федерального университета. Завершение сертификации и запуск производства ожидается в середине текущего года.

Напомним, разработка многофункционального рентгеновского комплекса ведется с 2017 года. Он должен прийти на замену рентгеновского диагностического оборудования компаний из Японии и США. С помощью этого комплекса можно будет получать не только рентгеновские снимки, но и выполнять исследования томографии и цифровой томосинтез.

Напомним, завод «Севкаврентген» основан 1958 году. На нем долгие годы производились рентгеновские аппараты.