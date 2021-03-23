Москва, , 14:08 — REGNUM Несмотря на сложности периода пандемии, Счётная палата России успешно справлялась со своими задачами в 2020 году. Об этом 23 марта заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«Вернули в бюджет 11 млрд рублей — больше, чем в предыдущий год, несмотря на пандемийный год. 39 административных нарушений судами признаны справедливыми, наказаны чиновники и юридические лица», — заявил Кудрин.

По его словам, за период Счётная палата направила 52 материала в прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ.

«То есть работа идёт, несмотря на все эти сложности, которые были в прошлом году», — подчеркнул он.