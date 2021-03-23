Ярославль, , 14:07 — REGNUM В Ярославской области в суд передано уголовное дело о наезде на велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Ярославской области.

Молоток судьи Pixabay.com

ДТП произошло в Рыбинском районе 13 августа 2020 года около 8 часов утра. Обвиняемый перевозил пассажиров по пригородному маршруту на рейсовом автобусе.

«Следуя по участку проезжей части, расположенному на Переборском тракте в районе деревни Пригородная, водитель совершил наезд на велосипедиста, мужчину 1950 года рождения, который в этот момент двигался по краю проезжей части в попутном автобусу направлении», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

70-летний пенсионер скончался на месте от полученных травм. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что в момент ДТП обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе следствия обвиняемый пояснил, что наркотические средства не употребляет, накануне принял неизвестную таблетку, считая, что это энергетик, не предполагая, что это может быть наркотическое средство», — пояснили в областном МВД.

Кроме того, во время расследования стало известно, что обвиняемый нарушил правила дорожного движения — он превысил допустимую скорость движения. Сейчас расследование завершено, дело передано в суд. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.