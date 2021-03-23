Ярославль, 23 марта 2021, 14:07 — REGNUM В Ярославской области в суд передано уголовное дело о наезде на велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Ярославской области.
ДТП произошло в Рыбинском районе 13 августа 2020 года около 8 часов утра. Обвиняемый перевозил пассажиров по пригородному маршруту на рейсовом автобусе.
70-летний пенсионер скончался на месте от полученных травм. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.
Кроме того, во время расследования стало известно, что обвиняемый нарушил правила дорожного движения — он превысил допустимую скорость движения. Сейчас расследование завершено, дело передано в суд. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.