Пхеньян, , 14:10 — REGNUM Россия и Южная Корея намерены претворить в жизнь программу «Девять мостов», которая предусматривает сотрудничество по девяти ключевым отраслям инвестиционного взаимодействия между двумя странами. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью южнокорейским СМИ.

«Возлагаем большие надежды на претворение в жизнь концепции «Девять мостов», предполагающей развитие наших связей в приоритетных областях экономики», — сказал он.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что отношения между двумя странами «довольно молодые», однако, по его мнению, за минувшие 30 лет сторонам удалось в них достичь серьезного прогресса.

«У нас далекоидущие, перспективные планы. Лидеры наших стран в свое время определили задачу довести объем двустороннего товарооборота до $30 млрд в год, а взаимные поездки граждан — до 1 млн человек в год. Конечно, пандемия затормозила движение к этим целям. Тем не менее настроены на то, что, как только у нас появятся возможности, мы решим эти задачи, исходим из этого», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вся инфраструктура отношений Москвы с Европейским союзом была уничтожена односторонними действиями Брюсселя.