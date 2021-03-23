Москва, , 14:04 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести госрегулирование розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

«Рост стоимости топлива не должен превышать прогнозируемый уровень годовой инфляции», — считает Миронов.

«Если мы не обуздаем цены на бензин, мы никогда не победим бедность, потому что цена топлива влияет на цену всех товаров и услуг в России», — заявил Миронов.

В России до конца 2021 года цена бензина может вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — сразу на 14%, говорится в письме Независимого топливного союза (НТС), направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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