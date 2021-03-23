Москва, , 14:03 — REGNUM Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может снять пошлины на импорт сахар в случае дефицита этого товара. Об этом 23 марта сообщил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Читайте также: Минсельхоз России обещает стабильные цены на сахар в 2021 году

«Право Евразийского экономического союза предусматривает возможность введения мер таможенно-тарифного регулирования и установления тарифной квоты по инициативе любого государства-члена при наличии дефицита продовольственной продукции», — цитирует «Интерфакс» Казаряна.

Глава департамента подчеркнул, что ЕЭК оперативно реагирует и принимает решения, направленные на урегулирование таких ситуаций.

Ранее по теме: Цены на сахар в РФ могут вырасти с 1 апреля 2021 года — прогноз

Напомним, в настоящее время на уровне Евразийской экономической комиссии прорабатывается вопрос о снятии с 15 мая по 31 августа пошлин на импорт в Россию белого сахара в объёме не более 350 тыс. тонн. Проект соответствующего акта должен быть внесён Минэкономики в федеральное правительство не позднее 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом о продлении соглашений по сдерживанию в России цен на сахар и масло. Так, розничные цены на белый сахар предлагается сохранить на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: К лету 2021 года РФ может столкнуться с дефицитом сахара – прогноз