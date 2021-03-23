Москва, , 14:01 — REGNUM Основная часть заявлений о необходимости ужесточить отношение к Соединённым Штатам не имеет отношения к политике Кремля. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы часто вокруг себя слышим разные разговоры. Большая часть этих разговоров, конечно же, не имеет никакого отношения к официальной позиции», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что во время президентства Владимира Путина главным критерием международной политики России является её соответствие национальным интересам.

Как передавало ИА REGNUM, в середине марта 2021 года министерство торговли США объявило о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, обвинив российские власти в «применении химического или биологического оружия против собственных граждан».

Кроме этого, Госдепартамент США включил Россию в список стран, в отношении которых действует полный запрет на экспорт и импорт оружия.

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