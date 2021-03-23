Саратов, , 14:15 — REGNUM В Саратов в ближайшее время поступят несколько безвозмездно переданных из Москвы трамваев. Погрузка столичного транспорта уже началась. Об этом сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

«2 первых вагона отправятся в областной центр уже сегодня. Всего в СГЭТ (МУПП «Саратовгорэлектротранс») до 30 апреля поступит 30 единиц транспорта», — заявил градоначальник. Трамваи прошли капитально-восстановительный ремонт и оснащены электроникой. Состояние московского транспорта в разы лучше и соответствует необходимым условиям безопасности и эксплуатации. По прибытии в Саратов трамваи обработают и отправят на техническое обслуживание, а затем на брендирование. Большинство горожан отдали предпочтение желтому цвету трамваев, добавил Исаев.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Саратов из Москвы поступили 80 троллейбусов, которые передали вместе с контактной сетью.

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