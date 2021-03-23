Москва, , 14:00 — REGNUM Скорее всего, предположительно, не ожидается резких скачков розничных цен на бензин, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«На первый взгляд, предпосылки к этому, безусловно, имеются в виде роста привлекательности экспортной альтернативы для производителей нефтепродуктов на фоне роста мировых цен на нефть.

Однако правительство РФ уже сейчас озаботилось этим вопросом — в разработке находится корректировка демпферного механизма, которая по плану вступит в силу с 1 мая.

Ожидается, что индикативная цена в демпферном механизме будет расти не на 5% в год, как сейчас, а на уровень реального роста розничных цен, что увеличит выплаты нефтяникам со стороны государства и снизит для них привлекательность подъёма внутренних цен.

Кроме того, в начале 2021 года правительство дало указание нефтяникам увеличить запасы бензина до 1,6 млн тонн до мая, чтобы избежать дефицита.

К середине марта этот указ был выполнен на 97%, так что дефицита бензина ждать не приходится. Напомним, что как раз для удовлетворения внутреннего спроса Россия увеличила добычу нефти в феврале и ещё раз увеличит в апреле», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, России в Независимом топливном союзе (НТС) считают, что до конца 2021 года цена бензина может вырасти на 14%.

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