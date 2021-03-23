Бухара, Узбекистан, , 13:58 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали двух человек, которые подозреваются в незаконной продаже авиабилетов. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генпрокуратуре.

По данным следствия, злоумышленники пообещали достать для своих «клиентов» разрешение на въезд в Россию. Стоимость услуги вместе с билетами на авиарейс Бухара — Москва мошенники оценили в $1,3 тыс.

В департаменте отметили, что деньги сдали 17 человек. После получения $22,1 тыс. злоумышленники подделали билеты на рейс.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 168 УК Узбекистана («Мошенничество»), ст. 211 («Дача взятки»), ст. 228 («Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование»).