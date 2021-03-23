Москва, , 13:59 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию в качестве товарного знака. Об этом 23 марта сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, в заявке на регистрацию в Роспатент указано несколько категорий продукции. Среди них зубные пасты, алкоголь, табачная продукция, ювелирные украшения, а также лапша и йогурты.

Ранее Моргенштерн выпустил сингл совместно с исполнителем Yung Trappa. Композиция называется Family.

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