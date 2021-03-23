Майкоп, , 13:56 — REGNUM В Адыгее обнаружена находка, напомнившая о событиях более чем 76-летней давности. В Майкопском районе найдены снаряды времен Великой Отечественной войны. Их обнаружил в лесополосе местный житель, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Как рассказали прибывшие на место взрывотехники, в числе найденного оказались корпус артиллерийского снаряда и выгоревший корпус осветительной авиабомбы со следами сильной коррозии. Оба предмета опасности не представляли.

После обследования сотрудниками группы разминирования ОМОН передали их следственно-оперативной группе ОМВД по Майкопскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Адыгее был найден схрон со снарядами времен Великой Отечественной войны, в том числе четыре деревянных ящика с 6 тыс. патронов иностранного производства.

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