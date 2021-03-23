Леверкузен, Германия, , 13:55 — REGNUM Главный тренер немецкого футбольного клуба «Байер» Петер Бош отправлен в отставку. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что причиной увольнения нидерландского тренера стали неудачные результаты команды в последних матчах.

Вместо Боша на этот пост назначен Ханнес Вольф, который был тренером юниорской сборной Германии (игрок до 18 лет). Вольф будет возглавлять «Байер» до конца сезона 2020/21.

Отметим, Бош возглавил «Байер» в 2018 году. В последних 14 матчах в чемпионате Германии команда под его руководством одержала всего три победы, а в последнем туре разгромно проиграла «Герте». Также коллектив вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.